Un vaccino contro il coronavirus avanza alla sperimentazione umana di fase 2

Per combattere la pandemia di coronavirus, diverse aziende e governi di tutto il mondo stanno correndo per crearne un vaccino e neutralizzare il virus SARS-CoV-2. Moderna, una società statunitense di biotecnologie, afferma che i suoi primi test sui vaccini umani hanno avuto successo e tutti i pazienti hanno sviluppato anticorpi contro il virus.

Come con un qualsiasi altro vaccino, l'obiettivo è far sì che il sistema immunitario produca anticorpi in grado di eliminare il virus. Questo è ciò che accade naturalmente quando qualcuno viene infettato dal virus e riesce a sconfiggerlo. L'azienda ha testato tre diversi dosaggi di vaccino in 45 partecipanti allo studio e tutti hanno sviluppato anticorpi.

L'approccio di Moderna allo sviluppo di questo vaccino si basa sull'RNA virale. Tutti gli attuali vaccini utilizzati nell'uomo usano tutto - o parte - del virus bersaglio per addestrare il sistema immunitario, ma un vaccino RNA è potenzialmente più veloce da sviluppare. La società di biotecnologie ha isolato un segmento di materiale genetico chiamato mRNA-1273; somministrando ai pazienti 25, 100 o 250 microgrammi di mRNA-1273 tutti hanno sviluppato livelli di anticorpi simili a quelli che si sono ripresi dall'infezione da COVID-19.

Gli unici effetti collaterali sono stati lievi arrossamenti e dolore nel sito di iniezione tra coloro che hanno ricevuto la dose più alta. La fase successiva testerà dosi comprese tra 25 e 100 microgrammi. Questo è uno dei primi vaccini ad aver superato il primo step di studi clinici. Moderna spera di iniziare a testare gruppi più numerosi nelle prossime settimane. La prossima fase inizierà con 600 persone, espandendosi fino a 1.000 a luglio.

Per la disponibilità per tutti, però, dovremmo ancora aspettare un po' di tempo: nel migliore dei casi, il vaccino potrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno o all'inizio del 2021.