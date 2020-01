Ci sarà mai un vaccino per il Coronavirus? Entro quando verrà sviluppato?

I ricercatori sono al lavoro per cercare nel minor tempo possibile un vaccino per il Coronarivus. Questo arduo compito sta venendo portato avanti da diverse organizzazioni, incluso il National Institutes of Health.

Fortunatamente, le ricerche degli scienziati saranno agevolate dagli ampi studi sui virus strettamente correlati, come SARS e MERS, e grazie ai progressi compiuti nelle tecnologie vaccinali. Il lavoro sui vaccini, infatti, è iniziato fin da subito da quando il virus ha iniziato a infettare l'uomo, dato che si tratta del terzo grande focolaio di un virus di questo tipo negli ultimi due decenni.

Quindi molti si chiedono: quando arriverà il vaccino? Questo lavoro prevede diversi step, come ad esempio la produzione degli antigeni giusti, delle proteine ​​virali che sono prese di mira dal sistema immunitario, e dei test su alcuni modelli animali per dimostrare che sono sicuri. Una volta stabilite la sicurezza e l'efficacia, i vaccini possono essere in alcuni testi clinici nell'uomo. Solo dopo aver superato quest'ultima fase può iniziare la vaccinazione seriale.

Al momento, mancano alcune importanti informazioni per il vaccino: campioni del virus, gli anticorpi e si deve ancora stabilire su quali animali testarlo. Lo sviluppo richiederà probabilmente alcuni mesi. In futuro, per cercare di prevenire grandi epidemie e pandemie, dobbiamo migliorare la sorveglianza sia nell'uomo che negli animali in tutto il mondo, nonché investire nella valutazione del rischio, consentendo agli scienziati di valutare molto prima le potenziali minacce della salute umana.