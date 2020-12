Vaccino Coronavirus, via libera in Europa: prime dosi in Italia il 26 Dicembre

Via libera anche in Unione Europa per il vaccino contro il Coronavirus di Pfizer e Biontech. Ad annunciarlo Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell'Agenzia Europa per i Medicinali (EMA), che ha confermato le indiscrezioni ed il sentore degli scienziati.

Indicazioni importanti anche sull'efficacia del vaccino contro la nuova mutazione del Coronavirus trovata nel Regno Unito. Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia del Farmaco Europeo ha spiegato che "al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid. Sappiamo molto di più su questo vaccino di quanto ne sapevamo dieci mesi fa e anche tre mesi fa, ma ci sono ancora nuove informazioni che devono essere valutate nelle loro interezza, come le recenti informazioni sulla nuova variante di coronavirus che vanno ancora valutate".



"Le notizie positive di oggi rappresentano un importante passo avanti nella nostra lotta contro questa pandemia. Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie alla dedizione di scienziati, medici, e volontari della sperimentazione, nonché a molti esperti di tutti gli Stati membri dell'Ue. Possiamo garantire ai cittadini dell'Ue la sicurezza e l'efficacia di questo vaccino che soddisfa gli standard di qualità necessari" ha concluso la Cooke.

Per quanto riguarda la somministrazione, le dosi partiranno dallo stabilimento di Pfizer in Belgio il 24 Dicembre, per arrivare all'Istituto Spallanzani di Roma il 26 Dicembre. Le inoculazioni inizieranno il 27 del mese, con il "Vaccine Day" europeo.

Soddisfatto per la notizia anche il ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, il quale ha osservato però che "la battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia".

Il vaccino di Pfizer è efficace al 95%, anche sugli anziani, una delle prime categorie ad essere vaccinate dopo gli operatori sanitari.