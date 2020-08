Il primo vaccino contro il coronavirus della Russia si chiamerà 'Sputnik V'

Secondo quanto affermato dal presidente della Russia, Vladimir Putin, il Ministero della Sanità del paese ha registrato il primo vaccino contro il Sars-CoV-2. Il capo del governo, inoltre, ha anche vaccinato la figlia che, nonostante un po' di febbre iniziale, adesso sta bene. Al medicinale è stato dato un nome davvero particolare.

Sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca, che ha dato il via alla fase 3 dei test clinici la settimana scorsa, il vaccino sembra essersi dimostrato efficace con un'immunità duratura. Il paese ha annunciato martedì 11 agosto che il medicinale in questione ha anche ricevuto l'approvazione normativa per i mercati esteri, secondo quanto riporta Reuters.

Il vaccino è stato chiamato Sputnik V, come il nome del programma sovietico che lanciò il primo satellite artificiale in orbita intorno alla Terra, lanciato dall'Unione Sovietica il 4 ottobre 1957. Il nome indica il successo del paese nell'avere il primo vaccino approvato del mondo, secondo un funzionario del governo russo.

Il vaccino, tuttavia, ha attirato l'attenzione degli scienziati di tutto il globo poiché è stato approvato dopo meno di due mesi di test sull'uomo. Tale lasso di tempo "è abbastanza per fare i primi passi per uno studio di Fase I che ti dà un'idea della risposta immunitaria in più di una dose", afferma il chimico Derek Lowe in un articolo pubblicato su "In the Pipeline", un blog indipendente degli editori della rivista Science Translational Medicine. "Semplicemente non è abbastanza tempo per testare l'efficacia e per ottenere le lettura sulla sicurezza".



Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è convinta al 100% sulla questione, mostrandosi molto cauta sulle affermazioni fatte dalla Russia.