Vaccino Covid: la prima persona a riceverlo è una novantenne inglese

Il primo paese occidentale ad aver dato il via al piano di somministrazione pubblica dei vaccini "anti-covid" è il Regno Unito, coinvolgendo come prima persona una donna novantenne. La conferma è arrivata proprio dal Ministero della Salute inglese.

Per aver così velocemente la diffusione pubblica, il regno britannico ha deciso di avvalersi di un'autorizzazione di emergenza disponibile per tutti i paesi UE che permette di bypassare la valutazione dell'Agenzia europea per i medicinali. Incredibilmente questa scelta per il Regno Unito è capitata giusto in tempo, dato che dopo il 31 dicembre 2020 - per via della Brexit - l'Inghilterra non sarà più soggetta alle regole dell'Unione Europea.

Per ora la Gran Bretagna è l'unico paese ad aver adoperato questa scelta, quindi il vaccino potrà circolare solo nei confini del paese. Sembra che anche l'Ucraina voglia però seguire l'esempio, somministrando alla propria popolazione il vaccino russo Sputnik-V.

In questa prima ondata, il Regno Unito ha ricevuto circa 800.000 vaccini da distribuire soprattutto tra le persone altamente a rischio, come le persone obbligate nelle case di riposo (compreso il personale) e subito dopo tutti gli ultraottantenni del Paese, senza dimenticare medici e infermieri in prima linea che affrontano la pandemia ogni giorno.

La prima persona ad aver ricevuto la prima dose è stata Margaret Keenan, che compirà 91 anni la settimana prossima. La somministrazione è avvenuta alle ore 07:31 italiane, quando la donna si trovava nell'Ospedale universitario di Coventry.

Il vaccino adoperato è quello prodotto dal colosso farmaceutico Pfizer e dall'azienda tedesca BioNTech, specializzata in biotecnologia e biofarmaceutica. Secondo i documenti ufficiali della Food and Drug Administration (pubblicati come studi di oltre 100 pagine di analisi), il Vaccino fornisce una forte protezione contro il Covid-19 entro circa 10 giorni dalla prima dose e dimostrandosi efficace al 95%.

Sebbene si possa dire che la diffusione pubblica sia iniziata, non è il caso di aspettarsi "convocazioni" di massa per le vaccinazioni: la National Health Service inglese ha invitato i cittadini a non aspettarsi convocazioni di massa nei prossimi giorni: gli aventi diritto saranno contatti di persona e gradualmente direttamente dagli enti sanitari.

Ad inizio novembre anche la società "Moderna" ha pubblicato i risultati del proprio vaccino, dichiarando la sua efficacia al 94,5%. Per ora nel mondo ci sono 11 versioni di vaccini in fase finale di sperimentazione e la diffusione su scala mondiale potrebbe iniziare già nei primi mesi del 2021. Non sappiamo se sia la luce in fondo al tunnel che molti di noi bramano, ma di certo sono notizie incoraggianti.