Vaccino Covid, negli USA gli attestati di vaccinazione si aggiungono ad Apple Wallet

Mentre in Italia è ai nastri di partenza la vaccinazione di massa contro il Coronavirus, negli Stati Uniti già da qualche settimana sono iniziate le inoculazioni alle categorie più esposte. Da Los Angeles però arriva una notizia molto interessante che intreccia la campagna di vaccinazione con il mondo hi-tech.

La contea, che è stata tra le più colpite del paese dalla pandemia, ha infatti siglato una partnership con "Healthvana", una startup locale. L'obiettivo è digitalizzare gli attestati di vaccinazione per renderli compatibili con Apple Wallet e Google Wallet: in questo modo gli utenti che posseggono un iPhone o uno smartphone Android potranno esibirli in qualsiasi momento per attestare che sono vaccinati dal Covid-19. Si tratta di un'idea senza dubbio interessante, soprattutto se le autorità dovessero decidere di restringere i viaggi o gli ingressi ai concerti a coloro che sono vaccinati.

Bloomberg, che ha trattato per primo l'argomento, riferisce che il programma prenderà il via già da questa settimana come notifica per coloro che hanno ricevuto la prima dose a sottoporsi alla seconda.

Secondo il CEO Ramid Bastani, il sistema "potrà essere usato per testare che si è vaccinati alle compagnie aeree, ma anche alle scuole ed a chiunque lo richieda".

Come mostriamo nello screenshot in calce, il patentino vaccinale include il tipo di vaccino ricevuto, la data della prima e seconda inoculazione ed anche il codice della tessera sanitaria.

La novità è senza dubbio interessante se si tiene conto del fatto che, ad esempio, Ticketmaster vuole imporre l'obbligo vaccinale per partecipare ai concerti.