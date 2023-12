Un vaccino per curare il melanoma potrebbe essere in arrivo, ecco quando

Il CEO di Moderna, Stephane Bancel, ha annunciato che il loro vaccino sperimentale contro questa forma grave di cancro della pelle potrebbe essere disponibile entro due anni. Nel 2020, si sono registrati a livello globale circa 325.000 nuovi casi di melanoma e 57.000 decessi causati dalla malattia.

Bancel ha dichiarato in un'intervista che, in alcuni paesi, il prodotto potrebbe essere lanciato con un'approvazione accelerata entro il 2025. A differenza dei vaccini convenzionali, che prevengono le malattie, i cosiddetti vaccini terapeutici trattano le malattie esistenti, ma funzionano anche addestrando il sistema immunitario del corpo contro l'invasore.

Oggi, i vaccini terapeutici rappresentano una vera speranza in oncologia, una sorta di "immunoterapia 2.0", secondo Bancel. Il vaccino di Moderna, che utilizza la stessa tecnologia dell'RNA messaggero efficace contro le forme gravi di Covid-19, ha mostrato risultati promettenti negli ultimi test clinici. In uno studio che ha coinvolto 157 persone con melanoma avanzato, il vaccino di Moderna in combinazione con il farmaco immunoterapico Keytruda di Merck ha ridotto il rischio di recidiva o morte del 49% in un periodo di tre anni, rispetto a Keytruda da solo.

Moderna aveva già annunciato i risultati del monitoraggio biennale l'anno scorso, che mostravano una riduzione del rischio del 44%. "La differenza nella sopravvivenza sta crescendo. Più tempo passa, più si vede quel vantaggio", ha detto Bancel, notando che il tasso di effetti collaterali non è aumentato. Sulla base delle prove cliniche esistenti, il vaccino, attualmente noto come mRNA-4157, potrebbe formare la base per un'approvazione condizionale.

Sotto questo scenario, uno studio di "fase tre" più ampio che Moderna sta conducendo nel 2024 potrebbe confermare l'autorizzazione condizionale precedente. Sia la Food and Drug Administration degli Stati Uniti che l'Agenzia Europea per i Medicinali hanno inserito la terapia in un percorso di revisione accelerato. Lo sviluppo del vaccino inizia con il sequenziamento del genoma del tumore di ogni paziente e l'identificazione di mutazioni specifiche contro cui codificare.

È quindi un esempio di medicina "individualizzata" su misura "solo per te", ha detto Bancel. Per prepararsi al lancio sul mercato, Moderna sta costruendo una nuova fabbrica nel Massachusetts per avere una fornitura abbondante, un requisito della FDA. Ha anche annunciato lunedì che stava avviando una sperimentazione di fase 3 per un vaccino mRNA contro il cancro ai polmoni.

Altri tipi di tumori sono anche in fase di studio.