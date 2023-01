Il primo vaccino al mondo per le api è stato approvato

Per gli apicoltori degli Stati Uniti sarà presto disponibile un vaccino, sviluppato dalla compagnia di biotecnologia Dalan Animal Health, in grado di proteggere le loro api da una delle malattie più devastanti a cui vanno incontro. Vediamo come funziona.

Come sappiamo, le api sono una parte fondamentale del nostro ecosistema, e la loro salvaguardia apporta un beneficio non solo a loro ma agli esseri umani stessi. Oltre ad essere minacciate dal cambiamento climatico - che ha causato un dimezzamento nella vita delle api negli ultimi 50 anni - esse sono anche soggette ad una devastante malattia nota come Peste americana (American Foulbrood), causata dal batterio sporigeno Paenibacillus larvae.

Per somministrare il vaccino, questo viene introdotto nel mangime dell'alveare delle ape operaie, che viene quindi assunto per via orale e infine trasferito nella pappa reale, data in pasto alla regina.

In seguito a dei test eseguiti nel 2022, il vaccino della Dalan Animal Health si è rivelato efficace, ottenendo risultati promettenti nell'eradicare il pericoloso patogeno. Non solo è stato in grado di prevenire la morte nelle api affette dalla malattia, ma ha persino garantito un'immunità alle generazioni successive.

"È un entusiasmante passo in avanti per gli apicoltori, poiché finora abbiamo contato solo su trattamenti antibiotici poco efficaci e che richiedono tempo ed energia per essere applicati ai nostri alveari," ha affermato Trevor Tauzer, membro dell'Associazione Apicoltori della California. "Se riusciamo a prevenire le infezioni negli alveari, possiamo evitare le terapie più costose e concentrarci su altri elementi importanti per mantenere le nostre api in salute."

Il declino delle popolazioni delle api è un importante problema ecologico in tutto il mondo e, secondo uno studio di Harvard, non aiutare questi impollinatori danneggia la natura ma anche i raccolti e quindi l'uomo. Questo vaccino è un ottimo modo per mitigare il problema e proteggere le api. Se non foste ancora convinti, vi interesserà sapere che un recente studio ha dimostrato che le api provano emozioni.