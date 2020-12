Vaccino Pfizer Covid-19: Regno Unito primo paese ad approvarlo, disponibile da lunedì

Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech hanno annunciato di aver ottenuto l'autorizzazione temporanea per l'uso di emergenza del loro vaccino contro la Covid-19 nel Regno Unito. Questa sarà la prima volta che delle persone - all'infuori degli studi clinici - avranno l'opportunità di essere immunizzati contro la malattia.

Addirittura, il vaccino sarà reso disponibile in tutto il Regno Unito a partire dalla prossima settimana, secondo quanto affermato un portavoce del Dipartimento della salute e dell'assistenza sociale del Regno Unito. "Per aiutare il successo del programma di vaccinazione è fondamentale che tutti continuino a fare la loro parte e rispettare le restrizioni necessarie nella loro area in modo da poter sopprimere ulteriormente il virus", continua il portavoce.

In un comunicato stampa, lo stesso CEO di Pfizer, Albert Bourla, ha elogiato l'evento come "un momento storico nella lotta contro la Covid-19". Il Regno Unito, infatti, aveva precedentemente firmato un accordo per fornire 40 milioni di dosi con consegna nel 2020 e nel 2021. Lo stesso destino sarà seguito da paesi come l'Italia e gli Stati Uniti, prima della fine dell'anno o agli inizi dei primi giorni del 2021.

Così come vi avevamo precedentemente riportato, il vaccino Pfizer si è dimostrato efficace al 95%, anche sugli adulti con età superiore ai 65 anni. Ecco, inoltre, tutto quello che si deve sapere sull'ultima creazione della casa farmaceutica. Insomma, finalmente sembra che si stia vedendo la luce in fondo al tunnel.