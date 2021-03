Un vaccino contro i tumori celebrali si è rivelato sicuro nella prima fase

Ottime notizie: il primissimo vaccino contro i tumori celebrali si è rivelato sicuro ed efficace nella sperimentazione iniziale. Questa è la prima volta che medici e ricercatori conducono una sperimentazione clinica per testare un vaccino specifico per la mutazione contro i tumori cerebrali maligni.

I vaccini antitumorali, infatti, possono aiutare il corpo a combattere il cancro. Le mutazioni nel genoma del tumore spesso portano a cambiamenti proteici tipici; un vaccino può avvisare il sistema immunitario del paziente di queste proteine ​​mutate, così come riporta lo studio pubblicato sull'importantissima rivista Nature.

I gliomi sono solitamente tumori cerebrali incurabili che si diffondono in tutto il cervello e sono difficili da rimuovere completamente con un intervento chirurgico, ma il vaccino si è dimostrato sicuro e ha innescato la risposta immunitaria desiderata nel tessuto tumorale.

In molti casi, i gliomi condividono una caratteristica comune tra loro: in oltre il 70% dei pazienti, le cellule tumorali hanno la stessa mutazione genetica. Un errore identico nel DNA causa lo scambio di un singolo blocco proteico specifico nell'enzima IDH1. Quest'ultimo crea una nuova struttura proteica, nota come neoepitopo, che può essere riconosciuta come estranea dal sistema immunitario del paziente.

Per lo studio sono stati effettuati dei test su 33 pazienti in diversi centri diversi in Germania e, oltre al trattamento standard, è stato fatto il vaccino. I medici non hanno osservato effetti collaterali gravi in ​​nessuno dei pazienti vaccinati e nel 93% dei pazienti, il sistema immunitario ha mostrato una risposta specifica.

Il tasso di sopravvivenza tre anni dopo il trattamento era dell'84% nei pazienti completamente vaccinati e nel 63% dei pazienti la crescita del tumore non era progredita entro questo periodo. Gli scienziati dovranno fare ancora più test e studi, ma sicuramente è un buon inizio. Le armi a disposizione contro il cancro stanno aumentando, come questa tecnica di fototerapia e l'immettere oro direttamente dentro il tumore.