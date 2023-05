Un vademecum su tre degli errori più comuni del Mac

Ormai le nostre guide sull'uso del Mac sono tantissime: dopo avervi insegnato a collegare la stampante al Mac e ad usare i dispositivi esterni, il vostro PC di Cupertino dovrebbe funzionare alla perfezione. Nonostante ciò, anche agli utenti più esperti potrebbero capitare degli errori di sistema apparentemente casuali. Ecco come risolverli.

Il primo è l'Errore 36, uno dei più comuni su Mac e Macbook. L'Errore dice generalmente "Il Finder non può completare l'operazione perché i dati in [nome file] non possono essere letti o scritti". Non a caso, l'Errore si presenta quando cercate di trasferire documenti da una memoria esterna, come una chiavetta USB o una scheda SD, al Mac. Nella maggior parte dei casi, l'errore dipende da un file corrotto sulla memoria esterna che state utilizzando. Selezionate dunque il file che vi crea problemi, aprite il Terminale di macOS e digitate dot_clean per risolvere il problema.

Il secondo tra gli errori più comuni è l'Errore 50, decisamente simile all'Errore 36 ma che non riguarda il trasferimento dei file da uno storage esterno al Mac ma quello dal Mac alla memoria esterna. Anche in questo caso, spesso la causa del problema sono dei file corrotti: eseguite la stessa procedura illustrata sopra e ricordatevi di controllare che l'estensione del file sia corretta. Se neanche questi accorgimenti risolvono il problema, utilizzate la funzione SOS dell'Utility Disco sia sulla memoria interna del Mac che su quella esterna collegata: dopo una scansione, quest'ultima dovrebbe risolvere tutti i problemi legati ai file corrotti.

Infine, vi segnaliamo l'Errore 41, che può essere causato da vari problemi diversi tra loro. Il primo (e più facilmente risolvibile) è un sistema operativo datato: recatevi dunque nelle Impostazioni e verificate di non esservi persi qualche aggiornamento software per strada. Se l'errore si presenta su un'app precisa, la cosa migliore da fare è invece aggiornarla tramite App Store oppure, disinstallarla e reinstallarla. In alternativa, potete ripulire la cache del Mac per rimuovere i file corrotti che dovrebbero trovarsi alla base dell'Errore.