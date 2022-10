Valanga di immagini promozionali per Google Pixel Watch: trapelano cinturini e quadranti

A poche ore dal leak dei prezzi di Google Pixel Watch, che sembra essere decisamente più costoso del previsto, trapelano oggi in rete una lunga serie di nuovi render di Google Pixel Watch, che mostrano l'orologio e i suoi cinturini in tantissime varianti diverse.

I render sono stati pubblicati anzitutto da SlashLeaks, ma la loro affidabilità è stata confermata dall'autorevole portale specializzato nel mondo Google 9to5Google. Al momento, le immagini sono il più grande leak di materiali su Pixel Watch, mostrando praticamente tutti i segreti dello smartwatch. La scheda tecnica di Pixel Watch, invece, è trapelata online negli scorsi mesi.

Le immagini mostrano quattro tipi di cinturini diversi per l'orologio di Google, ciascuno con un design diverso dall'altro. Inoltre, ogni tipologia di cinturino avrà delle colorazioni diverse, che varieranno per tinte e numero a seconda del tipo di banda scelta. Tra i cinturini troviamo quelli classici di silicone, con colorazioni tendenti al grigio e al nero, quelli in pelle (in due stili diversi), e quelli in tessuto intrecciato, che sono anche i più colorati tra tutti i cinturini mostrati.

Inoltre, dal leak emergono anche diversi quadranti software di Pixel Watch, che ci mostrano ben sette orologi diversi, sia con formato digitale che con formato analogico. In alcuni di questi quadranti, poi, troviamo anche alcuni dati biometrici dell'utente, come la frequenza cardiaca e il numero di passi camminati, oppure altre informazioni come la data o il meteo.

Infine, altre immagini ancora mostrano il processo di pairing con Google Pixel 7 e l'integrazione con l'app FitBit, che conferma anche che Pixel Watch sarà in grado di monitorare l'ECG dell'utente. Infine, le immagini confermano anche che l'orologio avrà una feature di chiamata di emergenza, anche se non è chiaro come essa verrà gestita dal device.