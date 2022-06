Valanga di informazioni sulle AirPods Pro 2: misureranno febbre e battito cardiaco

A inizio giugno, abbiamo scoperto che il design delle AirPods Pro 2 non cambierà, poiché Apple avrebbe deciso di mantenere lo stelo laterale anche per questa generazione di auricolari. Oggi, invece, una serie di nuove indiscrezioni sembra spiegare che le vere novità si concentreranno sotto la scocca delle AirPods Pro 2.

Stando ad un leak riportato in esclusiva dal portale 52Audio, infatti, pare che le AirPods Pro 2 avranno un chip H1 migliorato, che dovrebbe permettere un sistema di packaging SiP più efficiente e una feature di cancellazione del rumore auto-adattiva. Inoltre, pare anche che le cuffie riprenderanno la stessa acustica della AirPods 3, migliorando di molto quella della prima generazione di AirPods Pro. Troveranno poi spazio anche feature come Spatial Audio, l'equalizzazione auto-adattiva e il tracking dinamico della posizione della testa dell'utente.

Le AirPods Pro 2 supporteranno l'app Dov'è già utilizzata su iPhone, iPad e Mac. La feature potrebbe rivelarsi veramente importante per gli utenti che utilizzano le cuffie più spesso, perché dovrebbe evitare smarrimenti tramite il pairing con l'app per iOS della custodia di ricarica. Quest'ultima, poi, dovrebbe presentare uno speaker montato direttamente nel case, in modo da riprodurre un suono quando il dispositivo viene smarrito.

Pare poi che le cuffie di Cupertino si focalizzeranno molto anche sull'implementazione di una serie di nuovi sensori biometrici. Nello specifico, le AirPods Pro di seconda generazione dovrebbero integrare delle feature di monitoraggio del battito cardiaco e della temperatura corporea, anche se 52Audio spiega che quest'ultima funzione è ancora in fase di sviluppo e potrebbe infine non essere implementata nel device.

Inoltre, come già stabilito da diversi rumor sulle AirPods Pro 2, la custodia delle cuffie avrà una porta di ricarica USB-C, dicendo addio al connettore Lightning. Pare comunque che Apple sia stata piuttosto restia fino all'ultimo rispetto all'implementazione della nuova porta di ricarica, convincendosi a montarla nel case degli auricolari solo dopo le ripetute pressioni dell'Unione Europea.

Infine, 52Audio ha rilasciato anche dei render delle AirPods Pro 2 e della loro custodia, che potete vedere in calce a questa notizia. Secondo il portale, le cuffie di nuova generazione di Cupertino usciranno entro fine 2022 sul mercato.