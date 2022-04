Valanga di informazioni su iPhone 14: novità su chip, RAM e punch-hole

Dopo aver scoperto le dimensioni e la fotocamera di iPhone 14 Pro, sembra che ormai il nuovo device top di gamma di Apple sia senza segreti. D'altro canto, gli ultimi leak hanno anche fatto luce sul design del punch-hole di iPhone 14 Pro e Pro Max, che ora viene chiamato "punto esclamativo", o "exclamation mark" da molti utenti.

L'uso del termine "punto esclamativo" in riferimento al punch-hole di iPhone 14 Pro e Pro Max ha avuto inizio dopo la prima ondata di immagini dei nuovi smartphone Apple, che presentano quello che finora abbiamo sempre chiamato punch-hole a forma di pillola, o "doppio punch-hole". A quanto pare, riporta GizChina, il nome "exclamation mark" per il punch-hole dei nuovi iPhone potrebbe essere utilizzato anche dalla stessa Apple nella sua campagna marketing per i dispositivi.

Passando a dettagli più tecnici, l'analisi dei file CAD comparsi in rete negli scorsi giorni ha anche spiegato che i bordi laterali di iPhone 14 Pro Max saranno da 1,95 mm, una riduzione di quasi 0,5 mm rispetto ai 2,42 mm di iPhone 13 Pro Max. Ciò significa, in percentuale, che i bordi degli iPhone di nuova generazione saranno del 20% più sottili rispetto a quello dei predecessori.

Un'altra interessante indiscrezione riportata da GizChina, questa volta pubblicata dall'analisti Ming-Chi Kuo sul suo profilo Twitter, spiega nuovamente che gli iPhone 14 useranno due processori diversi tra loro: in particolare, iPhone 14 e iPhone 14 Pro avranno ancora un chip A15 Bionic, mentre solo iPhone 14 Pro e Pro Max riceveranno un A16 Bionic.

La notizia è per la verità già nota, ma Kuo sembra confermare che non vi sarà alcun rebranding del chip A15 Bionic sotto il nome di A15X o di A16: semplicemente, iPhone 14 e 14 Pro riutilizzeranno il chip dell'attuale generazione di smartphone di Cupertino, che sembra ancora superare facilmente la concorrenza in termini di pura potenza.

Più interessante è invece che iPhone 14 avrà 6 GB di RAM in tutte le sue configurazioni: il leak, che arriva sempre da Ming-Chi Kuo sembra mettere a tacere una volta per tutte le speculazione su un iPhone 14 Pro con 8 GB di RAM. Tuttavia, sempre Kuo riporta che, mentre le due versioni Pro dello smartphone utilizzeranno delle memorie LPDDR5, le due varianti "basi" si fermeranno ad una RAM LPDDR4X.