Valanga di novità su iPhone 16: TSMC già al lavoro sul chip A18 Pro?

Dopo aver scoperto che iPhone 16 avrà il Wi-Fi 7 e il 5G ultraveloce, arriva oggi un'altra indiscrezione secondo cui lo sviluppo di iPhone 16 procederebbe a gonfie vele, al punto che il Colosso di Cupertino avrebbe già stretto una partnership con TSMC per l'uso del suo nuovo nodo a 3 nm, il nodo N3E.

Se avete seguito il lancio di iPhone 15 Pro e Pro Max, saprete sicuramente che l'arma segreta di Apple è il chip A17 Pro, a questo giro. Il SoC dei nuovi iPhone è stato prodotto con il nodo N3 di TSMC, il primo a 3 nanometri del colosso taiwanese del chipmaking. Ciò ha anche reso l'A17 Pro il primo chip mobile a 3 nm, anticipando di qualche mese lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm.

Ebbene, il chip A18 Pro di iPhone 16 Pro e Pro Max, e forse anche la versione "migliorata" del chip A17 Pro che verrà montata su iPhone 16 e iPhone 16 Plus, saranno prodotti con un altro nodo di TSMC, l'N3E. Questo processo produttivo è meno costoso del nodo N3 e, soprattutto, ha uno yield maggiore: ciò significa che la qualità media della produzione è più elevata, garantendo anche dei leggermi miglioramenti prestazioni per il chip A18 Pro rispetto al predecessore.

Stando a quanto riporta il portale taiwanese DigiTimes, TSMC avrebbe già iniziato a produrre chip con il nodo N3E, il che significa che lo sviluppo di quest'ultimo è ormai completato. Benché i chip della serie A18 di Apple arriveranno solo il prossimo anno, il fatto che TSMC sia già pronta per la loro produzione è un ottimo segnale: d'altro canto, sembra che solo il successo del SoC A17 Pro di iPhone 15 Pro e Pro Max abbia fatto lievitare i ricavi annui di TSMC di una percentuale compresa tra il 4 e il 6%.

Sempre DigiTimes spiega che TSMC metterà in produzione il nodo N3P nella seconda metà del 2024, in tempo per utilizzarlo sui chip A19 Pro di iPhone 17, in arrivo nel 2024. Quest'ultimo dovrebbe garantire performance superiori del 5% rispetto al nodo N3E, riducendo i consumi energetici del 5-10% e aumentando la densità di transistor del 4% circa.

Inoltre, l'analista Jeff Pu ha spiegato a Macrumors che secondo lui tutti gli iPhone 16 avranno un chip A18. iPhone 16 e 16 Plus saranno dotati di un SoC A18 "base", realizzato con nodo N3E e molto simile all'A17 Pro di attuale generazione, mentre iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max monteranno il chip A18 Pro, anch'esso prodotto con il processo di nuova generazione di TSMC ma dotato di specifiche tecniche migliorate rispetto alla versione "base" del medesimo SoC.

Concludiamo però con una nota amara: l'analista Ming-Chi Kuo ha infatti aggiunto che Apple non adotterà la tecnologia RCC (Resin Coated Copper) per le sue circuit board prima del 2025. Secondo l'esperto taiwanese, la Mela Morsicata non sarebbe ancora convinta delle caratteristiche tecniche di questa soluzione, considerandola "troppo fragile" e "incapace di superare i test di caduta" effettuati dagli ingegneri dell'azienda.

La tecnologia RCC permette di ridurre la dimensione dei circuiti stampati, garantendo così una diminuzione dello spessore dello smartphone o uno spazio maggiore per altre componenti sotto la sua scocca (come le batterie) a parità di dimensioni. Nelle scorse settimane, dalla Cina era emerso che Apple avrebbe adottato la RCC già con iPhone 16 nel 2024, ma a quanto pare l'implementazione della tecnologia sarebbe slittata di un anno, fino al 2025 e ad iPhone 17.