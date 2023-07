Valanga quantistica: così gli isolanti possono trasformarsi in conduttori

Gli isolanti possono trasformarsi in metalli quando sottoposti a un intenso campo elettrico, un processo noto come commutazione resistiva. La fisica alla base di questo fenomeno non è ancora ben compresa, ma un nuovo studio pubblicato su Nature sembra gettare una nuova luce sulla questione.

La differenza tra metalli e isolanti risiede nei principi della meccanica quantistica, secondo i quali gli elettroni possono occupare livelli energetici ben precisi separati da bande proibite. Per spiegare questo concetto possiamo utilizzare la metafora dell’edificio, in cui gli elettroni sono i nostri condomini. I metalli sono simili a dei palazzi in cui i vari piani sono collegati da scale, perciò gli elettroni che si trovano al piano terra possono muoversi liberamente nell’edificio. Questo rende i metalli buoni conduttori di elettricità e calore. Negli isolanti, invece, il piano terra è isolato dal resto dell’edificio e quindi gli elettroni non possono salire.

Fino a oggi, si credeva che la commutazione resistiva avvenisse in presenza di campi elettrici tanto intensi da permettere agli elettroni di salire ai piani alti dell’edificio con un unico balzo. Tuttavia, in base a questa teoria, le energie necessarie sarebbero troppo alte, anche mille volte superiori di quelle osservate sperimentalmente.

"C'è quindi un'enorme discrepanza e abbiamo bisogno di una teoria migliore", spiega Jong Han, professore di fisica all’Università di Buffalo e autore dello studio. Partendo da alcune simulazioni al computer, Han ha dimostrato che un campo elettrico relativamente piccolo può innescare una valanga quantistica tra le bande, creando un percorso quantistico per gli elettroni. Nella metafora dell’edificio, questo vuol dire che non sono i condomini a saltare ai piani superiori, ma è il soffitto che divide il piano terra da quelli superiori a crollare, permettendo agli elettroni di muoversi nell’edificio.

La scoperta rappresenta solo il primo passo per la comprensione del fenomeno della commutazione resistiva. Tuttavia, secondo il coautore dello studio J. Bird "i fenomeni elettrici che riveliamo in questi materiali potrebbero in ultima analisi fornire la base di nuove tecnologie microelettroniche" come ad esempio i supercomputer quantistici.