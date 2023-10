Le valchirie erano davvero donne guerriere? O forse, un altro tipo di servitrici?

Molte sono le opere musicali, artistiche e poetiche ispirate alle Valchirie, figure femminili della mitologia norrena. Oggi scopriremo le peculiarità di queste creature, non per forza umane.

Il nome deriva dal norreno valkyrja, che significa “colei che sceglie i caduti”. Non a caso, le Valchirie conducono le anime dei guerrieri morti in battaglia nel Valhalla, la sala di Odino, in attesa della tanto temuta fine del mondo, il Ragnarök.

I drengr deceduti diventano einherjar, i quali vengono serviti dalle Valchirie quando questi non si allenano per il Ragnarök. Inoltre, viene raccontato nella mitologia norrena che le graziose ragazze armate sceglievano come amanti solo gli eroi e gli umani che attiravano la loro attenzione.

Le Valchirie sono accompagnate da cigni e corvi (simbolo di Odino) e spesso si trasformano in questi due animali per apparire agli abitanti di Midgard (il nostro mondo). Esse, armate di lance, cavalcano in guerra su cavalli, cinghiali o lupi.

Ma le Valchirie, quindi, erano figure sottomesse agli eroi o guerriere emancipate? Difficile a dirsi.

Queste creature appaiono in una moltitudine di miti e poemi epici; perciò, la loro identità cambia di narrazione in narrazione. A volte sono guerriere e a volte oggetti di desiderio di dèi e umani.

Conosciamo il nome di 23 Valchirie uniche, come Hlökk, che significa “rumore” o “battaglia”, Gunnr, che significa “guerra”, o Skögul, che significa “scossa”. A seconda del testo analizzato, queste sembrano combattere sia in un gruppo collettivo di guerriere sia singolarmente.

Sono descritte come esseri soprannaturali, simili ad arcangeli che però hanno un ruolo nella guerra. In altri racconti sono donne favorite da Odino e per questo godono di poteri estranei a Midgard. Le Valchirie sono spesse associate a simboli come il sangue, la luminosità e la bellezza.

Insomma, non è facile trovare una massima che riassuma la condizione di queste figure: a volte appaiano come fanciulle che proteggono il valoroso guerriero che amano, a volte servono birra e idromele ai guerrieri del Valhalla e spesso giudicano quali drengr possono servire Odino.