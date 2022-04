Le Valchirie indossavano davvero gli apparecchi ai denti, come 'sembra' in The Northman?

Una Valchiria, comparsa in The Northman, si mostra alla telecamera urlando. Fin qui tutto normale, però l’impeto battagliero della figura mitica passa in secondo piano... Aspetta, ma indossa un apparecchio moderno!?

Sebbene sia un racconto leggendario basato sulle saghe islandesi, il film di Robert Eggers è radicato nell'accuratezza storica, persino la tipologia d’erba dell’epoca è stata ricreata. Quindi, i vichinghi si sono dilettati nell'odontoiatria moderna, siano essi divinità della guerra o guerrieri umani terrestri?

Beh, no. In effetti, sono una forma di tatuaggio sui denti. "Sappiamo che alcuni vichinghi hanno modificato i loro denti", Neil Price, archeologo e specialista di spicco dell'era vichinga, ha scritto diversi libri sull'argomento e consultato The Northman. "Quello che hanno fatto è stato limare le scanalature orizzontali sui denti anteriori. A volte uno, a volte più. Ce ne sono uno o due che sono una specie di galloni [forme a V] ma per lo più sono solo linee orizzontali".

Esatto, i vichinghi si stavano letteralmente modellando i denti con una lima, qualcosa che secondo Price era una pratica scoperta solo circa 15 anni fa. Ma non si ferma qui. Price dice che probabilmente erano riempiti con una specie di resina, molto probabilmente proveniente dagli alberi, di colore rosso scuro o nero, e indossati solo da alcuni membri della società.

"Si trovano solo sugli uomini, quindi la decisione di metterli sui denti della Valchiria, la associa a un sesso diverso, forse, o a un mondo diverso", dice Price. "È un essere di guerra, ecco cosa fa. È una serva del dio della guerra, ecco cosa sono le Valchirie”.

Le valchirie sono una figura ragionevolmente riconoscibile della mitologia norrena, che appaiono nei poemi scaldici. Sono figure guerriere che servono Odino, il dio della guerra e, nella maggior parte delle interpretazioni, decidono chi tra coloro che sono caduti sul campo di battaglia è degno di un posto nel regno celeste del Valhalla, o Valhöll. "Abbiamo molti dei loro nomi e i loro nomi sono molto grafici, sono cose come Ripper (Squartatrice), Killer (Assassina), The Chain (La Catena), Shield Grinder (Scassa-scudi), Helmet Slicer (Distruttrice d’elmi), cose del genere", dice Price. "Voglio dire, sono la guerra".

A parte il suo non, il costume della Valchiria in The Northman si collega ad altri importanti aspetti della mitologia norrena: il mutamorfismo. Nel suo mantello, per esempio: “Sono associati ai cigni, alcuni di loro hanno mantelli fatti di piume di cigno. In realtà lo vedi molto brevemente nel film: c'è un mantello di penne bianche svolazzanti”, dice Price. "Ha un cigno sull'elmo".

La Valchiria in The Northman è sullo schermo per pochi secondi, quindi deve avere un impatto. "Robert ha detto che aveva bisogno di una Valchiria che sembrava che quest’essere fosse effettivamente in grado di lanciare Alexander Skarsgård su un cavalloe anche in questo ci sono riusciti".

Qualora vi foste persi il trailer di The Northman, vi consigliamo di dargli un'occhiata, se siete ancora in dubbio nel vederlo.