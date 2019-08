Valentina Pivati si difende: 'Lavoro come commessa, la visibilità sui social è passeggera'

Negli ultimi giorni in Italia è diventata "virale" una vicenda legata alla influencer Valentina Pivati. La ragazza aveva infatti provato a chiedere a un ristorante una cena gratis in cambio di pubblicità tramite le classiche modalità utilizzate sui social network.

La richiesta di collaborazione della influencer era stata però respinta dal ristorante, che non aveva risparmiato critiche al mondo dei social network e a determinati atteggiamenti messi in atto dalle star del Web. In particolare, il ristorante aveva inizialmente risposto con "Il nuovo modo per farsi le vacanze a sbafo", salvo poi cancellare il post e rivedere il contenuto del messaggio.

"Sul precedente post la situazione è un po' sfuggita di mano e ci teniamo a fare le dovute precisazioni. Abbiamo cancellato volutamente un post da 10000 visualizzazioni in poco meno di 10 ore. Un post diventato subito virale in un contesto in cui tutto può fare audience, tutto può entrare nella gogna mediatica e tutto fa business, nel bene o nel male. [...] Siamo sempre alla ricerca di persone con cui collaborare, con modalità che possano apportare un valore aggiunto a tutte le persone coinvolte. Ciò significa che non basta essere un 'influencer' ed avere 100,000 followers su Instagram ma è più importante decidere assieme come poter collaborare in maniera virtuosa", hanno precisato i gestori del ristorante.

Dopo il risalto dato dai media alla vicenda, Valentina Pivati ha avuto modo di difendersi in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui emergono dei dettagli interessanti. L'influencer lavora infatti anche come commessa in un supermercato e ha dichiarato: "Messa così sembrava che io stessi chiedendo l'elemosina: niente di più assurdo. Ho il mio lavoro sicuro al supermercato e non lo lascio mica per qualcosa di passeggero come la visibilità sui social. Ho la macchina nuova, comprata con sacrificio, la casa di proprietà: sono soddisfatta così".