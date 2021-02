Quanto valeva un Bitcoin nel 2009? Ecco il valore al lancio

Negli ultimi anni, e soprattutto nell’ultimo mese, il valore del Bitcoin ha riportato un aumento importante, complice (secondo alcuni) anche la pandemia incorso e le analisi di alcuni istituti di credito che hanno previsto un boom che potrebbe portare la criptovaluta più importante al mondo sopra i 150mila Dollari entro fine anno.

E’ innegabile che tutto ciò nel 2009 era impronosticabile, ma coloro che hanno avuto la fortuna di puntarci subito, ora saranno milionari.

Nel momento in cui il Bitcoin fu lanciato, nel 2009, il prezzo era inferiore ad 1 centesimo di Dollari. Il che vuol dire che investendo all’epoca 0,01 Dollari, si poteva portare a casa 1 Bitcoin, che oggi vale intorno ai 40mila Dollari.

Le tappe che hanno portato all’aumento di valore del Bitcoin sono due, e sono legati ad altrettanti halving. Il primo risale al 28 Novembre 2012, e portò il prezzo da 11 a 1000 Dollari nel giro di un anno.

Il secondo halving, avvenuto nel 2016, invece, ha portato al raggiungimento nel Dicembre 2017 di un prezzo di 20mila Dollari: per fare un raffronto, a luglio 2016 veniva scambiato a 700 Dollari.

E’ proprio nel 2017 però che il Bitcoin è diventato un fenomeno mondiale, al punto che anche la stampa generalista italiana ne parlava con articoli ed approfondimenti. In molti credevano fosse una bolla destinata a scoppiare nel giro di poco tempo, ma durante questo inizio 2021 ha sfondato quota 40mila Dollari attestandosi come la prima criptovaluta al mondo e, secondo molti, come futuro bene rifugio nonostante l’elevata volatilità ed i rischi elevati.