La 'Valle Arcobaleno' è il cimitero di chi ha tentato di scalare l'Everest

Mentre il monte Everest non è la montagna più letale della Terra, rimane lo stesso molto pericolosa. Purtroppo ogni anno decine di persone muoiono tentando di effettuare un'impresa molto difficile da realizzare, quasi al limite delle capacità degli esseri umani.

La sfida principale inizia al raggiungimento della "zona della morte", ovvero quando al di sopra degli 8.000 metri l'aria diventa così rarefatta che tutti, tranne i più esperti, hanno bisogno di ossigeno per andare oltre. Chi espira l'ultimo respiro in questo luogo è destinato a restare per sempre - o molto a lungo - in questo luogo.

L'aria è troppo rarefatta per far si che gli elicotteri possano venire a recuperarli, quindi l'unico modo per riportare il cadavere a casa arriva dagli sherpa che rischiano la vita. Al contrario, molti corpi sono stati lasciati sul monte e alcuni sono persino diventati indicatori che permettevano agli scalatori di capire quale punto avessero superato. Questi "indicatori" hanno ricevuto anche soprannomi, come "Stivali verdi" o "La bella addormentata".

Per questo motivo la "valle arcobaleno" ("Rainbow Valley") è il soprannome dato a un'area dell'Everest ricoperta dagli abiti luminosi di persone che sono morte sulla montagna e sono state spinte nella valle. Tra tende colorate e bombole di ossigeno, la zona contiene circa 200 corpi - secondo i resoconti.

Quest'ultima è diventata un'area quasi mitica per gli scalatori ed è molto rispettata per le innumerevoli persone sepolte lì.