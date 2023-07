Nella Valle della Morte in California registrata la temperatura più alta a mezzanotte

Nella notte del 17 luglio, la Terra potrebbe aver assistito alla mezzanotte più calda mai registrata. Questo potenziale nuovo record è stato stabilito nella Death Valley, in California, un luogo notoriamente famoso per le sue temperature da record.

Questo ultimo traguardo è stato raggiunto tra le ore 12 e 1 del mattino, secondo le registrazioni della stazione meteorologica di Badwater Basin, con una temperatura soffocante di 48,9°C. Sebbene le letture siano al momento solo provvisorie, se confermate, entreranno all'interno degli annali della storia del clima.

Jeff Masters, meteorologo presso Yale Climate Connections, ha dichiarato senza ombra di dubbio che si tratta di un record per quella fascia oraria. Tuttavia, non si tratta della temperatura notturna più alta in assoluto. Questa registrazione appartiene all'aeroporto di Khasab, in Oman, dove le temperature sono rimaste sopra i 44,2°C per tutta la notte tra il 16 e il 17 giugno 2017 (anche in questo caso non si tratta di una conferma ufficiale).

Quest'ultimo potenziale record climatico arriva mentre gli Stati Uniti sono in piena ondata di calore, che sta bruciando ampie zone del Sud e del Sudovest, e rappresenta un altro traguardo in un mese già ricco di primati. A tal proposito, per quale motivo ultimamente c'è così tanto caldo? Nel frattempo gli scienziati ci hanno già messo in guardia: nel 2024 conosceremo un caldo ancora più afoso ed estremo.