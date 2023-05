Il valore dell'orologio dell'ultimo imperatore della Cina è astronomico

Aisin-Gioro Puyi è stato l'ultimo imperatore della Cina che governò il paese durante la dinastia Qing tra il 1908 e il 1912. Quest'ultimo regalò il suo orologio di platino al suo interprete russo, Georgy Permyakov, come regalo d'addio nel suo ultimo giorno in un Campo di prigionia sovietico. Alla morte di Permyakov gli eredi lo vendettero.

Il segnatempo è molto raro ed è solo uno dei soli otto orologi conosciuti nel suo genere realizzati da Patek Philippe, un'azienda svizzera famosa per i suoi orologi e orologi di fascia alta. L'ornamento da polso è stato venduto per 6,2 milioni di dollari, secondo quanto ha annunciato questa settimana la casa d'aste Phillips.

Prima della vendita, poiché l'orologio era stato valutato 3 milioni di dollari, la casa d'aste ha collaborato per tre anni con ricercatori, scienziati, giornalisti e altri esperti per verificare la storia e l'autenticità dell'orologio (a proposito, ecco l'orologio meccanico più sottile del mondo).

"Nel periodo Manchukuo [stato controllato dai giapponesi situato nel nord-est della Cina tra il 1932 e il 1945], Puyi indossava quotidianamente questo orologio", scrive Aisin-Gioro Yuyan, nipote di Puyi, nel suo libro di memorie. "Ci ero particolarmente affezionato, non solo per la sua superba qualità, ma anche per il fatto che era un oggetto così personale."

Alla fine della seconda guerra mondiale, l'Armata Rossa catturò Puyi dopo che il Giappone si arrese agli Alleati, mandandolo in un campo di prigionia e qui si affezionò al suo interprete russo (probabilmente l'unica persona con cui poteva parlare).