Una valuta velocissima e impossibile da hackerare? Ecco la 'moneta quantistica'

Questo nuova valuta, chiamata S-money, potrà garantire la massima sicurezza in transizioni, velocità e flessibilità, in confronto a qualsiasi tecnologia finanziaria esistente. Come? Sfruttando la potenza combinata della teoria e della relatività quantistica.

Questo sistema, in un futuro molto lontano, potrebbe permettere il commercio attraverso il Sistema Solare, senza alcun tipo di ritardi. Anche se per il commercio su scala galattica è ancora molto presto, i ricercatori mirano a testare la sua praticità sulla Terra, entro la fine dell'anno.

"È un modo leggermente diverso di pensare al denaro: invece di qualcosa che teniamo nelle nostre mani o nei nostri conti bancari, il denaro potrebbe essere pensato come a qualcosa di cui abbiamo bisogno in un certo punto dello spazio e nel tempo" ha affermato il professor Adrian Kent, autore del documento.

Il framework sviluppato dal Professor Kent può essere considerato come un generatore di token virtuali creati dalle comunicazioni tra vari punti su una rete finanziaria, che materializza questo denaro quantistico quando se ne ha bisogno.

La privacy dell'utente è gestita da protocolli quantistici. Ad esempio, al momento di una transizione, la valuta parte da punto A a punto B, trovandosi in uno stato che non può essere mai essere modificato una volta inviato, e può essere rilevato solamente quando viene fornita la chiave adatta.

Kent ha in programma di condurre alcuni test su questi S-money verso la seconda metà del 2019. La tecnologia quantistica sta facendo ottimi progressi: un computer quantistico è riuscito a simulare le proprietà di un materiale, mentre un altro è riuscito ad osservare 16 futuri differenti.