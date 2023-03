La valutazione di Twitter è crollata: in pochi mesi è passata da 44 a 20 miliardi

Secondo una mail visionata da The Information ed il New York Times, la valutazione di Twitter sarebbe letteralmente crollata da quando Elon Musk ne ha acquisito il controllo, e la conferma sarebbe arrivata direttamente dal CEO.

Il numero uno del social network infatti avrebbe confermato che Twitter ora varrebbe 20 miliardi di Dollari, meno della metà dai 44 miliardi di Dollari spesi ad ottobre per acquistarlo.

Il promemoria è stato inviato venerdì ai dipendenti di Twitter attraverso una mail in cui Musk ha annunciato un nuovo programma di compensazione azionaria. L’amministratore delegato ha avvertito gli interessati che Twitter si trova in una posizione finanziaria precaria ed ha confermato che ad un certo punto la società si è trovata vicinissima al punto di non ritorno, ovvero a quattro mesi dall’esaurimento dei fondi contanti.

Musk ha anche affermato che per il futuro vede davanti un “percorso chiaro ma difficile” verso una valutazione di 250 miliardi di Dollari, che farebbe aumentare di dieci volte le azioni rispetto al valore attuale.

La nuova politica di cui parla Musk consentirà ai dipendenti di vendere ogni sei mesi le azioni, e darà loro dei titoli liquidi protetti dal “caos dei prezzi”, ovvero slegandoli al valore del titolo inb orsa.

Nel frattempo, Twitter ha anche annunciato l’eliminazione delle spunte bu a partire dal 1 Aprile: a beneficiarne saranno solo i profili di chi paga. Nelle scorse ore il social network è stato alle prese con la pubblicazione del sorgente di Twitter su Github.