Valve pensa già a Steam Deck 2? Spuntano le specifiche del processore

La console handheld di casa Valve è sempre più ambita, complice una reperibilità che segue il resto del mercato tech e un parco titoli che di recente ha visto arrivare delle ottimizzazioni dedicate in seguito al lancio di Final Fantasy VII Remake Intergrade su Steam.

Se questa prima generazione ha fatto letteralmente innamorare i fortunati possessori, in molti sono ancora in lista d'attesa per ricevere la loro console ordinata anche diversi mesi fa. Ma a che punto siamo nella roadmap che porterà verso la seconda generazione?

Ebbene, nelle ultime ore una delle notizie più interessanti lato hardware è arrivata proprio dalla sponda rossa del mercato. A quanto pare, infatti, AMD sarebbe già al lavoro su "Little Phoenix", com'è stato ribattezzato il misterioso progetto che dovrebbe raccogliere l'eredità di Van Gogh.

A svelare queste indiscrezioni è stato, come spesso accade, lo straripante Moore's Law is Dead, noto per la sua puntualità e affidabilità, il quale ha spiegato che AMD sarebbe al lavoro su un progetto definito in maniera esplicita proprio come "successore di Van Gogh", vale a dire il SoC presente sotto la scocca di Steam Deck.

Basato su Zen4 e RDNA3, questo chip dovrebbe essere sviluppato intorno al nodo a 4 nanometri e pertanto risulterebbe più piccolo in termini di dimensioni del die sia rispetto a Van Gogh che ai recentemente annunciati chip AMD Mendocino. Con quattro core e otto thread, la configurazione dovrebbe essere molto simile proprio a questi ultimi, ma sarà il salto generazionale da Zen2 a Zen4 a fare la differenza.

Come spiegano i ragazzi di Videocardz, a ogni modo, prima di vedere all'opera questi nuovi chip ci sarà sicuramente da aspettare almeno un anno se non di più.