Valve aveva pensato ad una console VR, ma l'ha cancellata perchè 'stupidamente costosa'

Il dipendente Valve Pierre-Loup Griffais ha rivelato su un server Discord che l’azienda aveva pensato alla realizzazione di una console incentrata sulla realtà virtuale, ma alla fine ha deciso di mettere da parte il progetto in quanto “stupido e costoso”.

I messaggi di Griffais hanno immediatamente fatto il giro del web e sono stati pubblicati anche su Twitter, ed a giudicare dagli screenshot come quello che trovate in calce, la società ha optato per la cancellazione del progetto nelle fasi embrionali dello sviluppo.

“Volevamo realizzare un dispositivo VR insieme all'Index, ma Proton non era ancora pronto in quel momento” si legge in un post, che lascia suggerire come l’idea fosse nelle fasi embrionali quando è risultato evidente che non potesse essere portata a compimento. Griffais ha aggiunto che “a livello hardware, avevamo solo un case per PC ed una mainboard da inserire”. Appare quindi evidente che Valve abbia archiviato il progetto prima ancora di decidere le specifiche effettive.

Ma per quale motivo? A riguardo il dipendente ha affermato che “sarebbe stato stupidamente costoso”, e Valve si è resa conto che non sarebbe riuscita a venderla come sperato. Attualmente Pierre-Loup Griffais è al lavoro su Steam Deck .

Cosa ne pensate di queste rivelazioni? Fatecelo sapere nei commenti.