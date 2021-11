Valve Proton si aggiorna e porta ufficialmente il DLSS di NVIDIA su Linux

Un sogno per molti, divenuto finalmente realtà. Solo qualche mese fa, NVIDIA e Valve avevano annunciato una collaborazione, allo scopo di portare proprio il pacchetto di ottimizzazioni basato sull'IA del team verde su Linux.

Ebbene, da qualche ora, con la versione 6.3-8 di Valve Proton, il DLSS è ufficiale su Linux, uscendo definitivamente dalla fase sperimentale delle ultime settimane.

Le metodiche di upsampling, ricordiamo, consentono di ottenere un aumento degli FPS sui giochi supportati, semplicemente renderizzando il gioco a una risoluzione inferiore per poi ricostruire, più o meno fedelmente, i dettagli mancanti per portare i fotogrammi alla risoluzione desiderata.

Fra i metodi definiti "spaziali", come il recentemente aggiornato NVIDIA Image Scaling che funziona letteralmente su tutti i giochi, e quelli invece "temporali", come il DLSS, le differenze sono tutt'altro che marginali. Nel nostro approfondimento sugli upscaler da DLSS a FSR abbiamo provato a tracciare le differenze fondamentali, che poggiano principalmente sull'utilizzo, oppure no, dell'Intelligenza Artificiale.

Con il DLSS i risultati ottenibili sono molto spesso non solo indistinguibili ma addirittura migliorativi. Lo scotto, invece, è che questo metodo è compatibile solo con le schede video NVIDIA RTX e con i giochi su cui è implementato.

Naturalmente, più di qualcuno avrà già pensato a Steam Deck con il suo SteamOS, ma purtroppo ricordiamo che il nuovo handheld di Valve sfrutterà un chip grafico prodotto da AMD, pertanto incompatibile con tali tecnologie. A ogni modo, oltre all'arrivo del DLSS, Proton da il benvenuto ad altri 24 titoli, che sbarcano finalmente su Linux:

Assassin’s Creed

Breath of Death VI

Call of Duty: Black Ops II singleplayer

DEATHLOOP

FIA European Truck Racing Championship

Fly’N

Game Dev Tycoon

Ghostbusters: The Video Game Remastered

GreedFall

Mafia II (Classic)

Magicka

Marvel’s Guardians of the Galaxy (solo con GPU AMD)

(solo con GPU AMD) Mass Effect Legendary Edition

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monster Energy Supercross – The Official Video Game

Monster Energy Supercross – The Official Video Game 2

Nickelodeon All-Star Brawl

Penny Arcade’s On the Rain-Slicked Precipice of Darkness 3

RiMS Racing

The Riftbreaker

Sol Survivor

TT Isle of Man Ride on the Edge

TT Isle of Man Ride on the Edge 2

Per tutti i dettagli sui titoli sopraelencati e il loro stato di supporto, suggeriamo di dare un'occhiata alla release ufficiale su GitHub.