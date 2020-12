Ecco la Valviloculus Pleristaminis, la pianta preistorica di 100 milioni di anni fa

Così come dinosauri, strani rettili e insetti infernali, milioni di anni fa sul nostro pianeta sono esistite anche piante "preistoriche" che oggi, ovviamente, non esistono più. Come ad esempio la Valviloculus pleristaminis.

"Questo non è proprio un fiore di Natale, ma è una bellezza, soprattutto considerando che faceva parte di una foresta che esisteva 100 milioni di anni fa", afferma il professore George Poinar Jr. della Oregon State University. "Il fiore maschile è minuscolo, largo circa 2 millimetri, ma ha circa 50 stami disposti a spirale, con le antere rivolte verso il cielo".

Ovviamente, una tale, fragile, creatura potrebbe resistere solamente grazie all'ambra, che ha protetto la sua composizione per 100 milioni di anni. La V. pleristaminis è un esempio di angiosperma (la classica pianta da fiore), probabilmente appartiene all'ordine Laurales, in particolare con qualche somiglianza con le famiglie Monimiaceae e Atherospermataceae.

La scoperta di altre piante di questo genere potrebbero risolvere un mistero sull'antico supercontinente Gondwana, da cui queste piante sono nate per la prima volta. Questa pianta estinta, infatti, nacque su un pezzo di Gondwana, chiamato West Burma Block, che si staccò dal resto del supercontinente in un punto sconosciuto della storia (forse 500 milioni di anni fa).



Insomma, una grande scoperta che potrebbe aiutarci a scoprire il nostro passato.