Vandali distruggono senza ritegno opere d'arte rupestre di 22.000 anni fa

Gli antichi cimeli del mondo antico difficilmente sopravvivono fino alla nostra epoca, ma quando succede non sono completamente al sicuro poiché devono preoccuparsi anche di eventuali atti vandalici... così com'è accaduto recentemente in Australia, dove opere d'arte rupestre di 22.000 anni fa hanno subito danni irreparabili.

“I vandali hanno causato un'enorme quantità di danni. L'opera d'arte non è recuperabile", afferma l'archeologo Keryn Walshe al The Guardian. "Koonalda [questo il nome della grotta dove si trovava l'arte rupestre] è uno dei nostri più importanti luoghi d'arte e uno degli ultimi del suo genere su questo pianeta", ha affermato un anziano del popolo Mirning della zona.

La roccia di questa zona è così morbida che invece di dipingerla, gli indigeni australiani la scolpirono con le dita. Alcune di queste incisioni, infatti, sono state datate a 22.000 anni fa, avvicinandosi al picco dell'ultima era glaciale, mentre l'occupazione potrebbe risalire a molto prima. Questo genere di cimelio, tra le tante cose, ha anche contribuito alla comprensione da parte degli australiani non indigeni della vera storia del continente.

Nonostante si trovassero nella lista del patrimonio nazionale australiano dal 2014, le Grotte di Koonalda non erano famose a livello internazionale e "dimenticate" dai più. Non sappiamo per quale motivo sia stato condotto un atto tanto vandalico a dei cimeli della storia umana, ma le autorità competenti credono che non si sia trattato di un caso, poiché raggiungere questa zona non è semplice e la città più vicina è a 1 ora di strada.

Il popolo di Mirning ha chiesto nel 2018 al governo del South Australia di proteggere il sito per impedire l'ingresso, ma ciò non è avvenuto e i risultati si vedono. Un evento simile a quanto successo e accaduto qualche tempo fa in Sudan, dove cercatori d'oro illegali hanno distrutto un patrimonio storico.