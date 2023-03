Vantablack, il 'nero' capace di assorbire il 99,965% della luce

Con il nome Vantablack facciamo riferimento a una delle tonalità di nero più scure di tutte ed è composto da nanotubi di carbonio. Nato nel 2014, il Vertically Aligned Nano Tube Array Black riesce ad assorbire il 99,965% della luce; solo il blackest black del MIT è “più nero”.

Ma per quale motivo è stato creato un simile composto? Ebbene, il Vantablack è stato ideato per assorbire l’abbagliamento provocato da forti fonti di luce; infatti, è largamente impiegato durante i viaggi spaziali per ovviare ai raggi del sole.

Anche l’industria automobilistica si è lasciata incantare dalla tonalità: la Surrey NanoSystems, l’azienda britannica che ha brevettato il colore, ha permesso al BMW X6 di passare alla storia come il “veicolo quasi bidimensionale”, dato che Vantablack sembra annullare qualsiasi profondità dettata dall’ombra.

Ovviamente c’è un “ma”: produrre siffatta colorazione è molto dispendioso, per questo motivo non è possibile una vendita commerciale del “nero”; tuttavia, l’azienda madre offre sempre dei campioni ad università, musei e istituti di ricerca.

Molti artisti hanno però dimostrato di non aver bisogno di un laboratorio high-tech o di una grande disponibilità economica per ottenere un effetto simile su piccola scala. Stuart Simple ha creato il The World's Biggest Blackest Black, un colore acrilico nero opaco capace di assorbire il 99% della luce; esso è il giusto compromesso economico e pratico per chi vuole ottenere la tonalità.