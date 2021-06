Che vantaggi ho con Amazon Prime? I trucchi per il Prime Day 2021

Amazon Prime è certamente uno dei piani più interessanti offerti tra i numerosi siti di e-commerce nel mondo, non solo per i vantaggi che comporta nell’acquisto di beni di ogni tipo ma anche per i diversi servizi a cui garantisce accesso. Quali sono, però, tutti i benefici dell’iscrizione al piano proposto da casa Amazon?

Partiamo innanzitutto dal lato spedizioni: iscrivendosi a Prime è possibile accedere alla consegna senza costi aggiuntivi per milioni di prodotti, addirittura garantita in 1-3 giorni a seconda della disponibilità nei magazzini più vicini. Inoltre, per alcuni codici postali sarà possibile ottenere i beni acquistati nella stessa giornata – anche in meno di due ore - per 3,99 Euro o gratuitamente nel caso di ordini di almeno 29 Euro, grazie all’iniziativa Amazon Prime Now.

Il vero pacchetto di benefici, però, riguarda tutti gli altri servizi: l’accesso alla libreria Amazon Music, poi ampliabile con l’iscrizione aggiuntiva ad Amazon Music Unlimited per 99 Euro all’anno, ma soprattutto l’accesso completamente gratuito a Prime Video per film e serie TV, Prime Reading per centinaia di eBook da Kindle, Amazon Photos per archiviare un numero illimitato di foto, Prime Gaming per ottenere giochi e contenuti in-game su molti titoli, oltre che l’iscrizione al mese a un canale Twitch a scelta, e anche 30 giorni gratis e un 20% di sconto per Audible.it

Non mancano poi le offerte Lampo in anteprima rispetto al resto della clientela Amazon, lo sconto del 15% sull’acquisto periodico di prodotti che rientrano nel programma Amazon Famiglia, tra cui pannolini. Infine, per tutti gli studenti è anche disponibile il piano Prime Student che permette a studenti di istituti di istruzione superiore (ergo licei e università) di ottenere uno sconto del 50% sul costo di Amazon Prime, che dunque scende dai 36 Euro all’anno base a 18 Euro all’anno. Per il resto della clientela, alternativamente, è possibile pagare 3,99 Euro al mese per accedere ad Amazon Prime (ovviamente, però, è più conveniente il pagamento singolo annuale).

E per quanto riguarda il Prime Day 2021, segnaliamo la possibilità di accedere a un mese gratuito di Amazon Prime prima delle fatidiche giornate di sconti, ove consigliamo sempre di tenere d’occhio le succitate Offerte Lampo e attivare le notifiche personalizzate su prodotti specifici per essere sempre pronti a ogni promozione!