Quali sono i vantaggi dell'audio USB-C? Alcune questioni da considerare

Dopo avervi spiegato quali sono le differenze tra i cavi Lightning e USB-C, vediamo ora un'altra importante feature del più recente standard USB. Quali sono i vantaggi dell'audio USB-C rispetto ai classici jack audio? Ecco tutto ciò che dovete sapere!

Innanzitutto, l'audio USB-C è arrivato nel 2015, anche se la sua implementazione su larga scala (insieme al reveal delle specifiche dell'audio USB-C) è avvenuta a partire dal 2016 con il nome di USB Audio Device Class 3.0. L'idea alla base dell'audio USB-C è quella di "rendere la connettività audio tramite USB Type-C la soluzione principale per tutti i prodotti audio digitali".

La standardizzazione propugnata dall'USB-IF ha posizionato la porta USB-C come il sostituto perfetto per il jack audio da 3,5 millimetri, permettendo ai device che la possiedono di inviare e ricevere audio tramite lo stesso connettore utilizzato per il trasferimento di energia, output video e documenti. Tuttavia, l'audio USB-C funziona in modo nettamente diverso dai jack da 3,5 millimetri: mentre questi ultimi trasmettono un audio analogico, l'audio USB è essenzialmente digitale.

Ciò significa che l'audio USB-C elimina i chip Digital-to-Analog (DAC) presenti in moltissimi dispositivi più antiquati, liberando spazio al di sotto della loro scocca. Di contro, questi ultimi devono essere direttamente integrati negli accessori audio, come cuffie, auricolari e impianti esterni. La mancanza di un DAC interno nello smartphone rappresenta un vantaggio per la durata della batteria e, soprattutto, per la qualità audio generale: un dispositivo esterno con un DAC più avanzato, infatti, permette di migliorare la resa dell'audio.

Al momento, comunque, neanche l'audio USB-C è perfetto. Al contrario, anch'esso ha dei problemi. Il più noto per chi possiede uno smartphone è che esso rende necessario scegliere se ricaricare il device o ascoltare l'audio dalle cuffie cablate: anche le soluzioni che permettono di fare entrambe le cose, infatti, presentano delle forti interferenze quando il telefono viene usato simultaneamente per la ricarica e l'ascolto musicale.