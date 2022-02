Questo è un vantaggio inaspettato del giocare ai cruciverba in età avanzata

Giocare alle parole crociate è sicuramente un passatempo istruttivo, divertente, comodo da fare ovunque e in qualsiasi situazione di relax. Secondo uno studio, l'uso regolare di enigmi di parole e numeri (come appunto, le parole crociate o il sudoku) possono aiutare a far funzionare il nostro cervello più a lungo.

I documenti parlano chiari: secondo due studi, gli adulti di età pari o superiore ai 50 anni che hanno l'abitudine di risolvere cruciverba e sudoku hanno ottenuto punteggi molto più alti nei test cognitivi. In alcuni casi le differenze erano davvero palesi: coloro che facevano regolarmente questi giochi avevano in media il cervello più giovane di otto anni rispetto a quelli che non facevano le parole crociate (visto l'argomento, ecco otto cose che non sapete sul nostro cervello).

Per lo studio, i ricercatori dell'University of Exeter Medical School hanno intervistato online 22.000 persone di età compresa dai 50 ai 96 anni, sottoponendoli a diversi test cognitivi. Chi faceva le parole crociate regolarmente aveva una funzione cerebrale equivalente a dieci anni in meno rispetto la loro età biologica nei test di valutazione del ragionamento grammaticale, mentre otto anni in meno della loro età nei test di misurazione della memoria a breve termine.

Questi risultati sono stati ottenuti nell'ambito del progetto PROTECT, concepito come uno studio di 25 anni in cui i partecipanti sono seguiti annualmente per valutare come invecchia il loro cervello. I due studi di cui parliamo nella nostra notizia, inoltre, sono stati pubblicati sull'International Journal of Geriatric Psychiatry e sembrano essere coerenti con altri studi condotti qualche anno fa. Vale la pena di sottolineare, però, che lo studio ha stabilito una correlazione ma non ha definito la causalità.

Insomma, una cosa sembra essere però certa: tenere in allenamento il proprio cervello fa sempre bene. A proposito, sapete che il nostro cervello ci fa vivere 15 secondi nel passato?