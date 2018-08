VAR in Champions League, il presidente UEFA Ceferin frena: 'serve tempo'

Per vedere la VAR in Champions League serve ancora tempo. Ad affermarlo il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, che nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano sloveno Ekipa ha voluto almeno momentaneamente allontanare l'ipotesi che porta all'introduzione del sistema già in vigore da un anno in Italia.

Negli ultimi mesi, soprattutto a seguito delle numerose polemiche scatenate dai quarti di finale di Champions League dello scorso anno, si era paventata l'ipotesi dell'introduzione della VAR a partire dai quarti della massima competizione calcistica a livello europeo per club. Un'ipotesi che evidentemente non trova il parere positivo del numero uno della UEFA, il quale durante un'intervista ha affermato che "non so da dove arrivi questa ipotesi. Non ne abbiamo parlato". Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che, secondo Ceferin, "ci sono delle cose ancora non chiare. Chi decide se vedere la VAR? L'arbitro va davanti al video o quello principale? La gente non lo capisce e nemmeno i giornalisti. Che cosa vedono gli arbitri e che cosa no? Le idee non sono chiare, però sappiamo che un giorno sarà necessario utilizzarla".

A quanto pare del tema ne avrebbe discusso anche con il designatore arbitrale dell'UEFA, il nostro connazionale Roberto Rosetti, con cui si è trovato un accordo sul fatto che quando tutti saranno preparati, la utilizzeranno. "Dobbiamo scegliere la tecnologia, gli arbitri, perchè giochiamo in tutta Europa, non è solo un torneo. Ma abbiamo bisogno di un regolamento. Gli assistenti ai Mondiali non facevano nulla, si limitavano ad aspettare. Un arbitro mi ha detto: "quando c'era una situazione al limite, mettevo il dito in un orecchio e mi lasciavano tutti in pace". Guardate il caso della Serbia, alla quale non hanno concesso un rigore chiarissimo contro la Svizzera mentre ad altre squadre sì per molto meno" continua Ceferin nell'intervista, riportata oggi dal Corriere dello Sport.