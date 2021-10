Varta presenta le nuove pile più performanti e con nuovo packaging

Varta annuncia oggi la nuova evoluzione delle proprie pile, che si rifanno il look non solo a livello di packaging, ora per il 90% riciclabile, ma anche per quanto riguarda la tecnologia che le renderà ancora più performanti.

Nel comunicato giunto in redazione, VARTA spiega che i propri ingegneri si sono concentrati sul potenziamento delle performance, a partire da quelle delle batterie LONGLIFE, LONGLIFE POWER E LONGLIFE MAX POWER, che rappresentano una soluzione ideale per molti dispositivi.

La nuova linea è caratterizzata da prestazioni migliorate, con materiali all'avanguardia e di alta qualità che producono un mix energetico di anodo e catodo con formula perfezionata.

La linea RECHARGE ACCU RECYCLED, invece, è stata rinnovata ed ora offre il 66% di cicli di ricarica in più. Anche i blister sono ancora più ecologici, totalmente plastic free e l'aspetto delle pile si mantiene verde senza rinunciare al nuovo stile opaco per enfatizzare la loro natura reciclabile.

Infine, per quanto concerne il packaging, VARTA ha deciso di eliminare completamente la plastica tra materiali destinati agli imballaggi, che ora sono riciclabili al 90%. Ripensate anche le confezioni, per dare risalto alle caratteristiche dei vari device, come durata e potenza. Il meccanismo brevettato di apertura e chiusura inoltre semplifica la rimozione delle singole pile e funge da contenitore per quelle scariche.