Anche il Vaticano avrà il suo Netflix: annunciata la piattaforma Vativision

E' stato presentato oggi Vativision, il servizio di streaming on demand del Vaticano, che sarà attivo dall'8 Giugno e proporrà contenuti per i cattolici di tutto il mondo, i quali saranno visibili su smartphone, tv, tablet, set top box e su web.

Ad annunciare il lancio è stato Paolo Ruffini, il prefetto del dicastero vaticano per la comunicazione, il quale ha sottolineato che si tratta di "una iniziativa laica nell'approccio, che, al di là dei contenuti, non è istituzionale. Non è una cosa del Vaticano o della Chiesa, ma di un imprenditore. Noi vediamo con favore questa iniziativa fatta da cattolici, da cristiani e da esperti dell'audiovisivo che hanno la loro responsabilità nel valutare cosa scegliere cosa non scegliere e offrirlo come qualsiasi editore. Noi abbiamo prodotto documentari che siamo contenti che Vativision metta nel catalogo, e così sarà per produzioni di Tv2000, ma l'editore è libero di fare le sue scelte. Il Vaticano guarda con favore a questa iniziativa ma non è né il censore né il detentore della linea editoriale".

Nei prossimi giorni, a ridosso del lancio mondiale, la piattaforma verrà presentata anche a Papa Francesco in persona, ma Ruffini ha spiegato che si poggerà su tre punti cardine: cultura, arte e fede.

A differenza di Netflix, non sarà richiesto alcun contributo o abbonamento, ma alcuni contenuti saranno disponibili anche in formato pay per view, il che vuol dire che gli utenti interessati dovranno pagare una tantum per accedervi. Il catalogo di Vativision sarà però composta da film, documentari e serie tv in grado di incarnare i valori cristiani su cui si fonda la religione.

Per accedere basterà semplicemente collegarsi al sito web ufficiale di Vativision, dov'è presente un countdown.