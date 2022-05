Anche il Vaticano cede agli NFT: annunciata una galleria per il metaverso

Giornata ricca di novità, quella di oggi dal fronte NFT. Nel giorno in cui Starbucks annuncia che lancerà la sua collezione di NFT, anche il Vaticano annuncia l’arrivo di una gallery per il Metaverso.

La notizia è stata riportata da Insideart, secondo cui lo Stato della Chiesa avrebbe stretto una collaborazione con Sensorium, una società specializzata in realtà virtuale, attraverso la no profit Humanity 2.0 controllata proprio dal Vaticano che prevede la realizzazione della prima galleria digitale.

Humanity 2.0 è presieduta da padre Philip Larrey della Pontificia Università Lateranense del Vaticano, il quale ha affermato che “non vediamo l’ora di lavorare con Sensorium per esplorare modi per democratizzare l’arte, rendendola più ampiamente disponibile alle persone di tutto il mondo, indipendentemente dalle loro limitazioni socio-economiche e geografiche”.

Resta da capire che tipo di progetto hanno in mente le parti: i Musei Vaticani infatti contengono oltre 800 opere e non è chiaro quali di queste saranno trasformate in NFT. Ma è indubbio che quest’ennesima apertura nei confronti dei token non fungibili rappresenti un punto di svolta importante per il mercato.

Qualche ora fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa all’uso che stanno facendo gli abitanti di Shanghai degli NFT: protestare contro le norme anti-Covid messe in campo dal Governo Cinese a seguito dello scoppio dei nuovi focolai.