Il Vaticano invierà un messaggio nello spazio: Qualcuno risponderà?

Lunedì 29 marzo, il Vaticano ha rilasciato un comunicato alquanto particolare. Non l'avviso di una imminente enciclica o di un appuntamento del pontefice, bensì l'invio di un messaggio nello spazio. Avete letto bene, il Vaticano invierà in orbita un messaggio che Papa Francesco scrisse durante il periodo pandemico. Un messaggio di pace e speranza.

Ricordate infatti l'emblematica e rappresentativa immagine del Santo Padre che pregava da solo in una piazza San Pietro deserta durante il pieno lockdown? Ebbene, quei messaggi sono stati trasformati in un "nanolibro", delle dimensioni di qualche millimetro, che sarà presto lanciato in orbita, il 10 giugno prossimo.

Il tecno-messaggio papale, grazie al fondamentale supporto di un razzo SpaceX Falcon 9 che decollerà dalla Vandenberg Space Force Base in California, viaggerà intorno alla Terra a bordo di un satellite appositamente costruito, raggiungendo poi un'altitudine di circa 525 chilometri.

Il particolare progetto, denominato "Spei Satelles" (Satelliti della Speranza), di cui però non sono stati resi noti costi e finanziamenti, è coordinato dall'Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con diverse istituzioni del nostro Paese.

Il presidente dell'ASI, Giorgio Saccoccia, ha spiegato: "Il Vaticano ci ha chiesto una soluzione che permettesse alle parole di speranza del Santo Padre di varcare i confini della Terra e raggiungere, attraverso lo spazio, il maggior numero possibile di donne e uomini sul nostro travagliato pianeta".

Come molti di voi ricorderanno, questa non è la prima volta che il pontefice punta il suo interesse verso i confini del nostro pianeta e lo spazio. Nel 2017, infatti, Papa Francesco tenne una videochiamata con gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ponendo loro la fondamentale domanda: "Qual è il posto dell'uomo nell'universo"?

Inoltre, come si evince dal nuovo progetto, l'attuale Papa è sempre stato affascinato dal progresso tecnologico, lo dimostra anche il fatto di essere stato il primo pontefice a programmare un'app. A proposito, ricordate l'incontro tra Papa Francesco ed Elon Musk incentrato sulle tematiche di tecnologia e natalità?