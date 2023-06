Il Vaticano pubblica il manuale etico dell'intelligenza artificiale

No, questa volta non si fa riferimento all'IA di Padre Pio e San Gennaro, ma il mondo religioso sta incontrando ancora una volta quello dell'intelligenza artificiale. Infatti, dal Vaticano è arrivata la pubblicazione del manuale etico relativo all'IA, frutto di una collaborazione con la Santa Clara University.

Come spiegato anche da Gizmodo, quanto diffuso dalla Santa Sede è una sorta di vademecum sull'etica dell'intelligenza artificiale. A realizzare le linee guida sono stati il Dicastery for Culture and Education del Vaticano e il Markkula Center for Applied Ethics della Santa Clara University: unendo le forze, questi ultimi hanno formato la nuova organizzazione ITEC (Institute for Technology, Ethics, and Culture).

Proprio quest'ultima è al centro del tutto, in quanto il primo progetto dell'ITEC è un manuale dal titolo "Ethics in the Age of Disruptive Technologies: An Operational Roadmap". Quest'ultimo, che si può scaricare mediante il portale ufficiale della Santa Clara University, mira a fornire al settore Tech una "guida etica" relativamente a IA, machine learning, crittografia e così via.

"Il Papa ha sempre avuto una visione ampia del mondo e dell'umanità, e crede che la tecnologia sia una buona cosa. Ma mentre la sviluppiamo, arriva il momento di porre domande più profonde. Dirigenti tecnologici di tutta la Silicon Valley vengono da me da anni e mi dicono: 'Devi aiutarci, ci sono molte cose all'orizzonte e non siamo pronti'. L'idea era di usare il potere di convocazione del Vaticano per riunire dirigenti di tutto il mondo", ha affermato padre Brendan McGuire, parroco della parrocchia di St. Simon a Los Altos e consigliere di ITEC, ai microfoni di Gizmodo.

In parole povere, il manuale sostiene la necessità che tutto ciò che viene fatto in questo campo sia "per il bene comune dell'umanità e dell'ambiente". Tra le varie indicazioni presenti, troviamo quella sul "non raccogliere più dati del necessario". Insomma, Pontifex_it e soci stanno cercando di delineare delle linee guida per il mondo Tech.