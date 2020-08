Vecchi Apple iPhone con Fortnite in vendita su eBay a cifre spropositate

La "bagarre" tra Apple e Fortnite non sembra proprio voler smettere di far parlare di sé. Infatti, dopo la "stoccata" di Facebook, che ha esplicitato le commissioni di Apple in alcuni contesti, e "l'appoggio" ad Epic Games da parte di alcuni sviluppatori coreani, adesso alla vicenda si aggiunge un nuovo tassello, questa volta legato agli utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e SlashGear, molte persone stanno cercando di vendere i propri iPhone, specialmente i modelli più datati, a cifre spropositate su eBay. Il motivo è chiaramente da ricercarsi nella presenza di Fortnite all'interno dei dispositivi. Vi ricordiamo che il titolo di Epic Games è stato rimosso dall'App Store in seguito all'introduzione di una funzionalità chiamata "Acquisto diretto Epic", che in parole povere riduceva il costo delle microtransazioni, "saltando" la commissione del 30% generalmente trattenuta da Apple.

In ogni caso, dopo gli iPad a 900 dollari di qualche settimana fa, negli ultimi giorni si è passati a uno step successivo, dato che su eBay sono comparsi centinaia di iPhone venduti a cifre particolarmente elevate. Pensate che si sta parlando di prezzi compresi tra 1000 e 10.000 dollari, come fatto notare anche dal Business Insider.

In ogni caso, l'annuncio che ha attirato di più l'attenzione è quello riguardante un iPhone 8 Plus con Fortnite installato. Infatti, l'asta ha già due offerte, tra cui una che raggiunge i 4300 dollari. Sono in molti a pensare che si tratti di "burloni" e che poi alla fine le offerte si concluderanno in un nulla di fatto, ma per il momento la "telenovela" continua.