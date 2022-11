I vecchi sandali di Steve Jobs sono stati venduti all'asta per 218mila Dollari

Possono dei sandali valere 218mila Dollari? La risposta è si, e non stiamo parlando di una capsule collection di qualche popolare marchio d’abbigliamento, ma di un paio di sandali unici perchè li aveva indossati il fondatore e compianto CEO di Apple, Steve Jobs.

I Birkenstock marroni, definiti dalla casa d’aste Julien’s Auction “ben usati ma intatti”, sono stati utilizzati da Jobs a cavallo tra gli anni 70 ed 80 e sono stati battuti per la cifra record di 218mila Dollari, versati da un acquirente non identificato.

Come si legge nell’inserzione presente sul sito web, "il plantare in sughero a iuta conserva l'impronta dei piedi di Steve Jobs, ed è stato modellato dopo anni di utilizzo" da parte del papà di Apple.

Interessante anche la storia che ha accompagnato i sandali all’asta: a quanto pare sono stati recuperati dalla spazzatura da Mark Sheff, uno chef che gestiva una delle proprietà immobiliari dell’ex CEO di Apple. A certificare l’autenticità ci ha pensato Chrisann Brennan, ex compagna di Jobs nonchè madre di Lisa Jobs.

I sandali sono accompagnati da un NFT contenente una versione digitale della scarpa che sicuramente ha contribuito a far lievitare il prezzo visto che da soli erano valutati tra 60 ed 80mila Dollari. La primogenita di Jobs, parlando nel 2018 con l’edizione tedesca di Vogue aveva affermato che i sandali facevano parte della “divisa” del papà, che li indossava non per distinguersi dagli altri ma semplicemente perchè “era convinto della praticità del design e della comodità”.