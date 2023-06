Questa vecchia bottiglia di profumo rivela l'odore degli antichi romani

Sappiamo che gli antichi romani tenevano alle apparenze (e addirittura si depilavano!). Adesso una bottiglia di profumo straordinariamente ben conservata ci offre una rara opportunità di sentire gli odori dell'antica Roma.

Le analisi condotte ai resti - scoperti nel 2019 in una tomba romana nella città di Carmona, nel sud della Spagna, un importante insediamento romano dell'epoca - hanno scoperto che uno ingredienti presenti in questa bottiglia di 2000 anni fa era il patchouli, aroma terroso che è ancora molto utilizzato nei profumi moderni.

La boccetta contenente il liquido era fatta in quarzo, un materiale estremamente duro da lavorare e quindi molto prezioso. La sua scoperta in una tomba già costituiva un ritrovamento raro, ma ciò che lo rende ancora più straordinario è il fatto che fosse ermeticamente sigillata con una parte superiore in dolomite ricoperta di una sostanza scura simile al catrame.

Abbiamo trovato in passato antiche ricette di profumi, sebbene vaghe e incomplete, rivelandoci che i romani mescolavano estratti profumati con oli vegetali, come l'olio d'oliva, come conservante, ma questa è la prima volta che viene identificata la fonte di un aroma specifico: il patchouli appunto, ottenuto da una pianta tropicale del sud-est asiatico chiamata Pogostemon cablin e che probabilmente arrivò a Roma attraverso le reti commerciali dell'epoca.

Ovviamente il ritrovamento di questo campione non sta a significare che in tutto l'Impero si usasse questa fragranza, ma molto probabilmente era usato da una cerchi ristretta di nobili, poiché il fatto che il profumo fosse realizzato con un'essenza esotica probabilmente importata da altre regioni e imbottigliato in un contenitore costoso indica che apparteneva a un proprietario facoltoso.