La 'vecchia' RTX 3060 di NVIDIA si rifà il look: in arrivo variante con memoria GDDR6X

Dall'ultima Hardware Survey di Steam è emerso che la RTX 4070 Ti di NVIDIA si sta imponendo lentamente tra le schede video più amate dai giocatori, ma anche che sono le RTX 3060 e 3060 Ti a spopolare sulla maggior parte dei PC da gaming del mondo. Su queste basi, dunque, non stupisce che NVIDIA stia valutando il lancio di un refresh della RTX 3060.

La notizia arriva da WCCFTech e dal profilo Twitter di T4CFantasy, che spiegano che il Team Verde potrebbe lanciare una quarta variante della RTX 3060 nei prossimi mesi. Nel 2022, infatti, NVIDIA aveva lanciato la RTX 3060 8GB, un piccolo flop commerciale a causa della risicata quantità di VRAM a sua disposizione. Attualmente, invece, le versioni della RTX 3060 in commercio sono tre, ossia:

La GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 con GPU GA106-300

con GPU GA106-300 La GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 con GPU GA106-302

La GeForce RTX 3060 8GB GDDR6 con GPU GA106-302

A queste ultime, presto, potrebbe aggiungersi la GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6X, che dunque implementerà le memorie GDDR6X di nuova generazione (le stesse delle schede video RTX di serie 40) al posto delle GDDR6 presenti sul resto della lineup RTX 30. Inoltre, la nuova componente dovrebbe montare anche una GPU del tutto nuova, una GA104.

Se il leak dovesse rivelarsi veritiero, dunque, la scheda potrebbe ricevere un lancio nei prossimi mesi. Resta da capire se quest'ultimo avverrà su scala globale o limitatamente ad una o più regioni del pianeta. In ogni caso, con la GTC di NVIDIA alle porte, non è affatto improbabile che proprio la kermesse annuale del Team Verde diventi il palco perfetto per la presentazione della "nuova" scheda grafica.