In vecchiaia bisogna fare esercizi di rafforzamento muscolare, non solo aerobica!

Quando si parla di linee guida sull'attività fisica negli anziani, la maggior parte dei consigli riguardano l'attività aerobica. Tuttavia, siamo sicuri che la forza muscolare non debba essere allenata?

Se è vero che le donne invecchiano meglio degli uomini grazie ad alcuni geni, è altrettanto vero che vi sono alcune accortezze in grado di migliorare senza dubbio la qualità della vita, come confermato da un nuovo studio.

La ricerca, condotta dal dott. Bryant Webber, epidemiologo della Divisione di nutrizione, attività fisica e Obesità presso i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha scoperto che il rafforzamento muscolare rappresenta un elemento fondamentale da non sottovalutare.

Dai risultati è emerso che ogni tipologia di attività fisica era fortemente correlata in modo del tutto indipendente ad un minor rischio di mortalità per tutte le principali cause negli anziani. Nello specifico, coloro che si affidavano solo alle linee guida per il rafforzamento muscolare presentavano il 10% in meno di rischio di mortalità; coloro che seguivano le linee guida aerobiche del 24%, mentre coloro i quali rispettavano entrambe le linee guida raggiungevano addirittura il 30% in meno di rischio.

Il dott. Webber ha affermato che: "Questa scoperta suggerisce che l'attività fisica aerobica e di rafforzamento muscolare è preziosa per tutta la durata della vita." Inoltre, ha sottolineato come non sia necessario associare le due attività esclusivamente alla palestra.

Anche sollevare pesi in casa, scavare o curare il giardino, o ancora sollevare dei prodotti in scatola sono tutte attività che possono essere considerate di rafforzamento muscolare. L'obiettivo finale a quanto pare, sarebbe quello di far lavorare tutti i gruppi muscolari al fine di invecchiare meglio riducendo di conseguenza il rischio di mortalità.

Ecco dunque che dopo aver individuato il segreto della memoria in vecchiaia, appare evidente come sia necessario curare il nostro intero organismo. Si passa dal cervello, all'attività puramente aerobica, per finire con qualche esercizio fisico.