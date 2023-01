Le vecchie calcolatrici tornano in vita con l'emulatore 'The Calculatur Drawer'

L’Internet Archive diventa sempre più nostalgico e con il lancio dell’emulatore “The Calculatur Drawer” vuole colmare il vuoto lasciato dalle calcolatrici fisiche nelle scrivanie di milioni di persone, che ormai le hanno sostituite con smartphone, smartwatch e PC.

Grazie al Calcualtur Drawer, che può essere raggiunto direttamente attraverso questo indirizzo, è possibile emulare alcuni dei modelli di calcolatrici più popolari degli ultimi decenni. Complessivamente, l’emulatore supporta 14 calcolatori, tra cui il Texas Instrument TI-80 del 1990, ma anche il TI-85, TI-86 ed alcuni modelli targati HP.

Ciascuno di questi è accompagnato da una descrizione ed in alcuni casi è presente anche un manuale utente. L’Internet Archive descrive il Calculatur Drawer come “una raccolta di calcolatori emulati, che permettono di capire come funzionavano e di accedere alle loro interfacce uniche. Sono ottimi anche per fare operazioni di matematica”.

Il lavoro è davvero minuzioso: basta cliccare sul modello e quindi sul pulsante d’accensione, per avviare l’emulazione, accompagnata anche dagli iconici suoni.

Le calcolatrici utilizzano il MAME Artwork System, che consente di eseguire il rendering e creare immagini reali. La stessa tecnologia è anche stata utilizzata per ricreare i giochi arcade classici all’interno di MAME.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti della notizia.