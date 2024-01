Che fine faranno le vecchie RTX 4000? Le SUPER non le sostituiranno tutte

Il lancio delle nuove RTX 40 Super è stato probabilmente l'evento cardine dei primi due giorni del CES 2024 di Las Vegas, con tre nuove schede video pronte ad accompagnarci fino alla prossima generazione, ma che andranno a sostituire solo in parte la vecchia lineup.

La RTX 4070, ad esempio, continuerà a essere venduta. Il reveal della nuova RTX 4070 SUPER, infatti, ha riservato una notizia dal sapore particolarmente dolce a chi è ancora alle prese con la configurazione di un nuovo PC, tagliando il prezzo della versione "base" di 50 dollari rispetto al MSRP del 2023. Al contrario, RTX 4070 Ti e RTX 4080 dovrebbero uscire fuori produzione. Voci in merito a questa possibilità erano già emerse nelle settimane che hanno preceduto la kermesse americana; tuttavia, anche NVIDIA ha indirettamente confermato che le due schede usciranno dalla lineup nella slide in cui viene mostrata l'offerta 2024 del brand.

Come potete osservare nell'immagine, le due schede sono completamente sparite, lasciando il posto alle varianti SUPER, mentre la RTX 4070 continua a essere presente a un prezzo suggerito di 549 dollari. Purtroppo, non è ancora noto il nuovo valore per gli utenti europei, anche se i prezzi in euro delle RTX 40 SUPER sono stati già annunciati nel corso del keynote di presentazione.