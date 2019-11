Un vecchio approccio permette simulazioni quantistiche ultraveloci

Ogni volta che sbattiamo le palpebre avvengono milioni di interazioni tra migliaia di particelle. Simulare queste connessioni e la loro intera dinamica è un compito difficile perché richiede una notevole potenza di calcolo e le simulazioni più accurate richiedono molto tempo. Dei ricercatori da Oxford e Warwick hanno sviluppato un nuovo algoritmo.

Riprodurre al computer le interazioni tra migliaia di oggetti è fondamentale in diversi ambiti della fisica, come l'interno dei pianeti,la fusione nucleare, la biochimica e i superconduttori. Simulazioni molto complesse hanno permesso di chiarire alcuni misteri dei buchi neri. Raggiungere un'ottima velocità di calcolo, sopratutto per sistemi quantistici, è fondamentale; un team di ricercatori provenienti da Oxford e Warwick hanno sviluppato un nuovo algoritmo per ridurre drasticamente i tempi delle simulazioni e per farlo hanno ripreso una vecchia formulazione della meccanica quantistica.

I ricercatori hanno descritto un sistema di elettroni, molto veloci, accoppiati a degli ioni molto pesanti e quindi molto lenti. Per riprodurre questo sistema hanno ripreso la formulazione quantistica chiamata Dinamica di Bohm. La principale complicazione in queste simulazioni è la differenza tra i tempi con cui evolvono le diverse componenti coinvolte; gli ioni evolvono molto più lentamente degli elettroni a causa della loro grande massa. Per risolvere questo problema la maggior parte degli algoritmi disaccoppia il loro moto, ignorando la loro interazione, ma questo non permette di ottenere risultati accurati.

La Dinamica di Bohm (o interpretazione di Bohm) è una teoria deterministica e non-locale che prevede l'esistenza di variabili nascoste che causano il comportamento probabilistico della meccanica quantistica. Generalmente per descrivere un sistema abbiamo bisogno della sua funzione d'onda, mentre l'interpretazione di Bohn richiede una traiettoria media e una fase per avere una rappresentazione completa. Questo approccio ha permesso di migliorare la velocità di un fattore 10.000.

Questo nuovo algoritmo è stato applicato a simulazioni di "materia tiepida", uno stato intermedio tra i solidi e il plasma caldo, conosciuto per il forte accoppiamento tra le particelle e la necessità di fornire una descrizione quantistica. In questo sistema, sia gli elettroni che gli ioni possono avere degli stati eccitati e avere un'influenza uno sull'altro.

Il professor Gianluca Gregori, capo della ricerca, ha affermato: "L'interpretazione di Bohm è stata spesso trattata con scetticismo. Nella sua formulazione originale è solo una diversa interpretazione della meccanica quantistica. Il vantaggio nello sviluppare questo formalismo è che è più facile da implementare e questo può migliorare la velocità delle simulazioni con molti corpi."

"Con questo enorme aumento dell'efficienza, è ora possibile seguire l'intera dinamica di un sistema composto da ioni e elettroni, completamente interagenti. Questo nuovo approccio permette apre alla risoluzione di una nuova classe di problemi," aggiunge il Dr. Dirk Gericke, dell'Università di Warwick.

Le simulazioni sono uno dei più potenti strumenti a disposizione della fisica, sopratutto quando non possiamo avere delle soluzioni esatte al problema che stiamo studiando. Alcune volte i risultati possono essere molto strani, come in questa simulazione di un Universo, ma molto spesso sono l'unico modo per avere una descrizione di fenomeni complessi.