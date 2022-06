Un vecchio esperimento di fisica dà risultati unici

La meccanica quantistica si basa su dei pilastri ben saldi: una particella può avere natura sia di onda che corpuscolare. Un assunto che ha consentito di gettare le basi per un nuovo tipo di fisica di cui oggi si discute in continuazione, ma che è difficile da studiare e implementare nella vita di tutti i giorni.

Tutto nacque dall'esperimento a doppia fenditura, un caposaldo della fisica quantistica, che mostrava come la luce abbia si comporti sia come un'onda che come una particella. Ma cosa accadrebbe se questo esperimento della fisica quantistica venisse riproposto ma con i neutroni? È ciò che ha effettuato un team di scienziati dell'Atomic Institute dell'Università di Vienna. Il dottor Stephan Sponar e i suoi co-autori hanno utilizzato l'esperimento a doppia fenditura ma sfruttando i neutroni invece degli elettroni, applicando un campo magnetico a un percorso, misurando poi l'effetto sullo spin di ogni neutrone.

"Il risultato mostra che le singole particelle sperimentano una frazione specifica del campo magnetico applicato a uno dei percorsi, indicano che quella frazione o anche multiple particelle erano presenti in quel percorso prima che fosse registrata un'interferenza dei due percorsi." Cosa vuol dire tutto questo? Significa che ogni particella, quando è abbastanza piccola, diventa soggetta alla meccanica quantistica e quindi diventa sia particella che onda.

Era da un secolo che i fisici sostenevano questa tesi, ma è stato evidenziato tutto tramite un metodo che in molti ritenevano impossibile.