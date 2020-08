Il più vecchio orso polare del Regno Unito è morto all'età di 22 anni

La fine arriva per tutti, si tratta di una conseguenza dell'esistenza stessa. Per questo stesso motivo, il più vecchio orso polare del Regno Unito, Victor, è morto nello Yorkshire Wildlife Park dopo una malattia.

Nonostante i migliori sforzi del team veterinario, l'orso polare ha dovuto essere sottoposto a eutanasia dopo la diagnosi di insufficienza renale, all'età di 22 anni. Il parco, dove Victor ha vissuto dal 2014, ha elogiato la creature, etichettandola come "un grande ambasciatore" per la sua specie, ispirando generazioni e attirando l'attenzione sulla difficile situazione degli orsi polari in natura e sulla crisi climatica.

Victor è nato allo zoo di Rostock in Germania prima di essere trasferito a Rhenen nei Paesi Bassi. È stato membro del programma di allevamento europeo fino al 2014 quando è stato reinserito nello Yorkshire per "godersi la pensione". Durante il suo periodo nel programma di allevamento, l'orso polare è diventato 13 volte papà, con molti nipoti in tutto il mondo.

"Victor trascorreva le sue giornate godendosi i laghi e il vasto habitat del Project Polar, una delle più grandi riserve del mondo", affermano i direttori del parco. Negli ultimi cinque anni, la creatura è stata accompagnata a altri quattro orsi polari: Pixel, Nissan, Nobby e, più recentemente, Rasputin... gli unici orsi polari dell'Inghilterra.

Adesso sono uno in meno, ma tutto quello che ha fatto Victor quando era in vita echeggerà nelle generazioni future.